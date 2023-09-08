На рахунку аргентинця та англійця по 65 результативних ударів зі штрафних.
Ліонель Мессі, Getty Images
08 вересня 2023, 10:59
Сьогодні вночі збірна Аргентини мінімально обіграла Еквадор (1:0) у стартовій грі відбірного циклу ЧС-2026.
Єдиний м'яч забив Ліонель Мессі, який на 78 хвилині відзначився класним ударом зі штрафного.
За інформацією The Athletic, це був 65 гол зі штрафного від 36-річного аргентинця, що дозволило йому зрівнятися з англійцем Девідом Бекхемом, за клуб якого він виступає у МЛС.
Більше за них забили чотири футболісти — Віктор Легроттальє (66), Роналдіньо (66), Пеле (70) і лідер Жуніньо Пернамбукано (77).
Також додамо, що на рахунку португальського форварда Кріштіану Роналду – 60 голів зі стандартних положень.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Еквадор.