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На рахунку аргентинця та англійця по 65 результативних ударів зі штрафних.

Сьогодні вночі збірна Аргентини мінімально обіграла Еквадор (1:0) у стартовій грі відбірного циклу ЧС-2026.

Єдиний м'яч забив Ліонель Мессі, який на 78 хвилині відзначився класним ударом зі штрафного.

За інформацією The Athletic, це був 65 гол зі штрафного від 36-річного аргентинця, що дозволило йому зрівнятися з англійцем Девідом Бекхемом, за клуб якого він виступає у МЛС.

Більше за них забили чотири футболісти — Віктор Легроттальє (66), Роналдіньо (66), Пеле (70) і лідер Жуніньо Пернамбукано (77).

Також додамо, що на рахунку португальського форварда Кріштіану Роналду – 60 голів зі стандартних положень.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Еквадор.