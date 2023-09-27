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Легендарний камерунець прилетить в москву.

Минулого місяця ексгравець Барселони, Інтера та Челсі Самуель Ето'О разом з Андрієм Шевченком та іншими зірками світового футболу брав участь у Game4Ukraine. Тепер легендарний футболіст вирішив знищити свою репутацію.

Ето'О прилетить на товариський поєдинок росія — Камерун, який відбудеться 12 жовтня в москві.

Про це повідомив генеральний секретар Федерації футболу Камеруна Блез Джунан:

"Самуель Ето'О відвідає товариський матч нашої команди у москві. Пан президент [Федерації футболу] буде радий повернутися до росії та подивитися на перемогу збірної Камеруна, адже вони виграють, чи не так? Ми добре знаємо наших футболістів і повністю впевнені у їхніх силах".

Раніше повідомлялось, що УЄФА вирішив допустити російські збірні до 17 років до змагань.