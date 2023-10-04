Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На проведення турніру також претендують Велика Британія з Ірландією.

Велика Британія та Ірландія дуже близькі до перемоги їхньої спільної заявки на проведення чемпіонату Європи у 2028 році, так як Туреччина відкликала свою, повідомляє видання Independent.

Спільна заявка Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландія протистояла заявці Туреччини напередодні офіційного оголошення УЄФА, яке мало б відбутися наступного тижня. Проте, турки вирішили об'єднати зусилля з італійцями для проведення Євро-2032, тож тепер лишається тільки один варіант місця проведення турніру у 2028 році.

УЄФА бачить переваги британсько-ірландської заявки з точки зору комерційного потенціалу та більшої частини вже наявної інфраструктури, але кількість команд-господарів є безпрецедентною. Можуть виникнути проблеми, пов'язані зі спортивною чесністю щодо кваліфікації, тож організація, ймовірно, надасть не більше трьох гарантованих місць, так як очікуване розширення турніру до 32 команд станеться не раніше 2032 року.

Тим не менш, офіційні особи УЄФА ще не повідомляли, чи проходитимуть кваліфікацію у разі перемоги британсько-ірландської заявки господарі Євро-2028. Перспектива участі команд у кваліфікаційному етапі для забезпечення конкурентної підготовки до турніру обговорюється, проте деякі команди все одно можуть пройти відбірковий раунд, навіть якщо вилетять з нього.