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Думка легенди.

Ексгравець Барселони Христо Стоїчков вважає, що Ліонель Мессі заслужено виграє Золотий м'яч в цьому році.

"Я не виграв Золотий м'яч, я виграв лише його частину, бо без передач на мене, без Кумана в обороні, без Вітора Байї я нічого не зробив би.

Мессі до травми виграв вісім матчів поспіль, ви не уявляєте, який вплив він мав на МЛС. Він легенда і заслужив цей Золотий м'яч", — цитує болгарина Onda Cero.

Нагадаємо, 67-ма церемонія вручення Золотого м’яча, організована французьким журналом France Football, відбудеться в понеділок, 30 жовтня, в театрі Шатле в Парижі.