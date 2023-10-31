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Епоха Ліонеля Мессі поступово закінчується.

Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі підбив підсумки церемонії вручення нагороди, яка пройшла напередодні в Парижі.

"Я давно не думав про Золотий м'яч. Завоювання Золотого м'яча ніколи не було для мене пріоритетом, тим більше зараз, після всього, чого я досягнув у кар'єрі, і порівняно з усіма іншими моментами, які я пережив.

Думаю, це мій останній Золотий м'яч. Я радий, що досяг всього, чого я досяг, і є єдиним гравцем, який виграв вісім Золотих м'ячів", – сказав Мессі в інтерв'ю L'Équipe.

Раніше повідомлялось, що відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.