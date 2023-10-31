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Протистояння Мессі та Роналду — одне з найкращих в історії футболу.

Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі висловився про своє протистояння з Крішніану Роналду.

"У спортивному плані це була велика битва. Ми підживлювалися від цього суперництва, бо обидва дуже конкурентоспроможні. Він також завжди хотів перемагати.

Це був дуже приємний період для нас обох, а також тих, хто любить футбол. Я думаю, ми дійсно заслужили досягнення вершини та такого довгого утримання на ній.

Туди легко дістатися, але важко там залишатись, а ми залишалися на вершині 10-15 років. Це дуже складно, і зробити це приголомшливо.

Це буде чудовим спогадом для всіх, хто стежив за нами", – сказав Мессі в інтерв'ю L'Équipe.

Раніше повідомлялось, що відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.