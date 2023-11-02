Северная Америка

Хоч тут без Лео.

Володар Золотого м'яча-2023 аргентинець Ліонель Мессі не отримав приз найкращого новачка МЛС. Про це йдеться у соцмережі X МЛС.

Нагорода дісталася нападнику Атланти Юнайтед Георгіосу Якумакісу. Грецький футболіст провів 28 матчів у рамках регулярного сезону МЛС та забив 17 голів, посівши друге місце у списку голеодорів регулярного чемпіонату.

Мессі встиг провести шість матчів у регулярному чемпіонаті МЛС, забивши один м'яч та віддавши дві гольові передачі.