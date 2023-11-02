Хоч тут без Лео.
Мессі, Getty Images
02 листопада 2023, 17:06
Володар Золотого м'яча-2023 аргентинець Ліонель Мессі не отримав приз найкращого новачка МЛС. Про це йдеться у соцмережі X МЛС.
Нагорода дісталася нападнику Атланти Юнайтед Георгіосу Якумакісу. Грецький футболіст провів 28 матчів у рамках регулярного сезону МЛС та забив 17 голів, посівши друге місце у списку голеодорів регулярного чемпіонату.
Мессі встиг провести шість матчів у регулярному чемпіонаті МЛС, забивши один м'яч та віддавши дві гольові передачі.