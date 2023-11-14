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В середньому — майже один удар за хвилину.

В Індонезії триває чемпіонат світу 2023 року з футболу серед гравців до 17 років. Сьогодні відбувся матч в групі С між збірними Бразилії та Нової Каледонії.

Поєдинок закінчився розгромом острів'ян — 9:0. При цьому Бразилія нанесла по воротах суперника 77 ударів.

Портал Opta вказує, що бразильці нанесли 81 удар.

Таким чином, бразильці поставили рекорд з ударів за матч для чемпіонатів світу для гравців до 17 років. Попередній рекорд – 41 удар належав збірній Камеруну у матчі з Новою Зеландією у 2013 році.

Наразі бразильці посідають в групі третє місце, поступаючись Ірану та Англії.