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Список розширився до 304 осіб.

Міністерство молоді та спорту України на своєму офіційному сайті оновило список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після завершення спеціальних заходів.

До списку потрапили 304 особи, у тому числі відомі українські футболісти – Артем Довбик (Жирона), Віктор Циганков (Жирона), Анатолій Трубін (Бенфіка), Михайло Мудрик (Челсі), Владислав Кулач (Зіря), Сергій Булеца (Заглембє), Ілля Забарний (Борнмут) та Артем Громов (вільний агент).

Раніше повідомлялося, що збірна України вже розпочала підготовку до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова трансляція олайн матчу.