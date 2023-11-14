До розташування національної команди вже прибули всі легіонери.
УАФ
14 листопада 2023, 07:23
Вчора, 13 листопада, відбувся перший день навчально-тренувальних зборів збірної України, яка готується до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
До розташування національної команди вже прибули всі 11 викликаних "легіонерів".
Перше тренування під керівництвом Сергія Реброва відбулося на старій арені Лехії. У тренувальному процесі взяли участь дев'ять гравців, які провели свої останні клубні матчі не пізніше суботи, а також Єгор Назарина з Дніпра-1, який пропускав матч із Шахтарем в УПЛ.
Після пробіжки та розминки гравці попрацювали у квадраті, після чого вирушили до готелю допрацьовувати у фітнесі. До слова, решта збірників працювала саме в тренажерному залі.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).
Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).
Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).
Матч Україна – Італія відбудеться 20 ноберя у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.