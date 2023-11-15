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57-річний іспанець хоче повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Колишній головний тренер Севільї Хулен Лопетегі відмовиться від пропозиції саудівського Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 57-річний іспанець відхилить пропозицію саудівського клубу, щоб сфокусуватися на отриманні роботи в англійській Прем'єр-лізі.

Останнім місцем роботи Лопетегі був Вулвергемптон, який він залишив у серпні цього року після розбіжностей із керівництвом "вовків".

До цього Лопетегі очолював Райо Вальєкано, Кастілью, Порту, Реал та Севілью. Також він працював наставником збірних Іспанії різного віку.

Що стосується Аль-Іттіхада, то за інформацією журналіста Германа Гарсії Грови, новим наставником клубу стане Марсело Гальярдо, якого у своїх лавах хотіли бачити Марсель, Севілья та Лідс.

Нагадаємо, саудівський клуб залишився без тренера після відходу Нуну Ешпіріту Санту, якого було звільнено після конфлікту з Карімом Бензема.