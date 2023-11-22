Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро прокоментував заяву наставника національної команди Ліонеля Скалоні щодо планів майбутнього. Нагадаємо, фахівець натякнув на бажання залишити посаду у збірній.

"Ми впевнені та сподіваємося, що Скалоні продовжить роботу у збірній. Подивимося, зараз він матиме час подумати, він нічого не говорив у роздягальні з цього приводу. Ми намагатимемося переконати його. На мою думку, так він продовжить працювати. Подивимося", – заявив Ромеро.

У наступному турі Аргентина проведе домашній матч проти Чилі.

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