Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 21 листопада 2023 року, 21:45.
Гібралтар - Нідерланди, getty images
22 листопада 2023, 12:25
У заключному матчі відбору на Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Гібралтаром.
Команда Рональда Кумана відправила у ворота суперника шість "сухих" м'ячів.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гібралтар — Нідерланди в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:
Гібралтар — Нідерланди 0:6
Голи: Стенгс, 10, 50, 62, Віффер, 23, Копмейнерс, 38, Гакпо, 81
Попередження: Де Гаро, 83 — Тезе, 45
Нідерланди: Вербрюгген — Тезе, де Врей, ван Дейк (Гато, 46), Гартман (Сімонс, 63) — Віффер, Копмейнерс, Веерман (Рейндерс, 46) — Стенгс, Веггорст (Даллінга, 46), Мален (Гакпо, 77)