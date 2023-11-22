У заключному матчі відбору на Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Гібралтаром.

Команда Рональда Кумана відправила у ворота суперника шість "сухих" м'ячів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гібралтар — Нідерланди в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:

Гібралтар — Нідерланди 0:6

Голи: Стенгс, 10, 50, 62, Віффер, 23, Копмейнерс, 38, Гакпо, 81

Попередження: Де Гаро, 83 — Тезе, 45

Нідерланди: Вербрюгген — Тезе, де Врей, ван Дейк (Гато, 46), Гартман (Сімонс, 63) — Віффер, Копмейнерс, Веерман (Рейндерс, 46) — Стенгс, Веггорст (Даллінга, 46), Мален (Гакпо, 77)