Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич чемпіонів світу має невідкладні особисті справи.

Збірна Аргентини в матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 переграла одвічних суперників у особі Бразилії на полі легендарного стадіону Маракана.

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Після завершення гри головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні мав дати коментар пресі щодо емоцій від гри, але замість цього приголомшив присутніх сенсаційною звісткою.

"Мені зараз багато над чим потрібно подумати. Планка досягнень для збірної Аргентини наразі надзвичайно висока, тому продовжувати тут працювати буде дуже складно.

Аргентині зараз потрібен тренер, у якого є достатньо енергії для нових досягнень та гарне самопочуття. Ні того, ні іншого в мене зараз немає.

Найближчими днями я матиму розмову з гравцями та керівництвом футболу країни.

І ні, я зараз із вами не прощаюсь. У мене просто є багато речей, над якими потрібно поміркувати.

Ці футболісти довкола мене подарували країні багато хороших емоції, тому я маю добре подумати перед тим, як ухвалити будь-яке рішення", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Аргентина проведе домашній матч проти Чилі.