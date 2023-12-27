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На рахунку обох футболістів по 157 оформлених дублів в офіційних зустрічах.

Ан-Наср у матчі чемпіонату Саудівської Аравії обіграв Аль-Іттіхад (5:2).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду.

Таким чином, Роналду зрівнявся з форвардом Інтера Маямі Ліонелем Мессі за кількістю оформлених дублів за кар'єру. На їх рахунку по 157 дублів.

Також Кріштіану вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів 2023 року, забивши 53 м'ячі.

Цього сезону 38-річний португалець провів 24 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 11 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аль-Іттіхад — Ан-Наср.