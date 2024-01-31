33-річний австралієць був орендований до кінця сезону.
Азіз Бегіч, Getty Images
31 січня 2024, 11:33
Ан-Наср у своєму твіттері оголосив про підписання контракту із захисником збірної Австралії Азізом Бегічем.
Орендну угоду з 33-річним австралійцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Першу половину сезону Бегіч провів у складі Мельбурн Сіті, де відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав два асисти.
Раніше Бегіч виступав ПСВ, Істанбул, Бурсаспор, Кайсеріспор та Данді Юнайтед.
Ан-Наср посідає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії після 19 турів.