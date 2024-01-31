Ан-Наср у своєму твіттері оголосив про підписання контракту із захисником збірної Австралії Азізом Бегічем.

Орендну угоду з 33-річним австралійцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Першу половину сезону Бегіч провів у складі Мельбурн Сіті, де відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

Раніше Бегіч виступав ПСВ, Істанбул, Бурсаспор, Кайсеріспор та Данді Юнайтед.

Ан-Наср посідає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії після 19 турів.