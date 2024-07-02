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Де Брюйне роздумує про завершення кар'єри в збірній.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско після поразки від Франції (0:1) у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 висловився про ймовірне завершення кар'єри Кевіна Де Брюйне в збірній.

"Він знає, наскільки він важливий для нас. Він знає мою думку. Зараз після гри складно ставити йому подібні запитання", — сказав Тедеско.

На Football.ua доступний огляд матчу Франція — Бельгія.