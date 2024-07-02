Інше 02 липня 2024, 08:51 Тедеско — про можливе завершення кар'єри у збірній для де Брюйне: Він знає, наскільки він важливий для нас Де Брюйне роздумує про завершення кар'єри в збірній. Кевін де Брюйне, gettyimages 02 липня 2024, 08:51 Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско після поразки від Франції (0:1) у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 висловився про ймовірне завершення кар'єри Кевіна Де Брюйне в збірній. "Він знає, наскільки він важливий для нас. Він знає мою думку. Зараз після гри складно ставити йому подібні запитання", — сказав Тедеско. На Football.ua доступний огляд матчу Франція — Бельгія. Люди Кевін Де Брюйне Доменіко Тедеско Команди Бельгія Джерела Офіційний сайт УЄФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте