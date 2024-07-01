Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 1 липня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Бельгією та пробилася до наступної стадії турніру.

Результат цього протистояння визначив єдиний автогол на 84-ій хвилині, який записав на свій рахунок бельгійський захисник Ян Вертонген.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Бельгія у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Франція — Бельгія 1:0

Гол: Вертонген (аг), 84

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабьо — Грізманн — Тюрам (Коло Муані, 62), Мбаппе

Бельгія: Кастельс — Кастань (Де Кетеларе, 88), Фас, Вертонген, Теат — Де Брюйне, Онана, Феррейра Карраско (Лукебакіо, 89) — Опенда (Мангаля, 64), Лукаку, Доку

Попередження: Чуамені, Грізманн, Рабьо — Вертонген, Мангаля