Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 2 липня і розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 2 липня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи, під час якого Австрія прийме Туреччину.

Австрія — Туреччина

Вівторок, 2 липня, Лейпциг Стедіум, Лейпциг. Арбітр зустрічі — Артур Соареш Діаш

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Австрія кваліфікувалася до раунду плей-оф Євро-2024 як переможець групи D, обігравши Нідерланди 3:2 у захоплюючому поєдинку на берлінському Олімпіаштадіоні минулого вівторка.

Австрійці не змогли пройти груповий етап на своїх перших двох Євро — як господарі у 2008 році, а потім ще раз через вісім років — тож проходження так далеко вже є вражаючим досягненням.

Дійсно, Das Team лише вчетверте в історії вийшла до фінальної стадії великого турніру, також на чемпіонатах світу 1934 і 1954 років та Євро-2020.

Енергійна команда Рангніка зараз намагається вийти до першого для Австрії чвертьфіналу чемпіонату Європи, і останні результати свідчать про те, що вона готова до нових звершень: вона виграла 14 з останніх 19 матчів, програвши лише два.

Відтоді, як Рангнік очолив збірну в червні 2022 року, лише три європейські країни — Португалія, Нідерланди та Іспанія — можуть похвалитися вищим відсотком перемог, причому одна помітна перемога відбулася в товариському матчі трохи більше трьох місяців тому.

Під час весняного міжнародного періоду Австрія розгромила Туреччину з рахунком 6:1 у Відні, а Міхаель Грегоріч зробив хет-трик ще до перерви на стадіоні Ернст Гаппель.

Втім, в очних зустрічах Туреччина не знала поразок в останніх п'яти матчах проти вівторкового суперника, зберігаючи "кліншит" у кожному з них; хоча це буде перша така зустріч після нічиєї 0:0 у відборі до Євро-2012.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Австрія переможе Туреччину з ймовірністю 49% (коефіцієнт 2,03). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

"Зірки півмісяця" налаштувалися на це протистояння, здобувши драматичну перемогу над Чехією з рахунком 2:1 у заключному матчі групи F у середу ввечері, коли нападник-ветеран Дженк Тосун забив у компенсований до другого тайму час і забезпечив собі місце у фінальній 16-ці.

Тепер їхня пригода на Євро-2024 триває, і, незважаючи на близькість Австрії до приймаючої країни, "півмісяцеві зірки", безсумнівно, матимуть більшу підтримку, адже багато тисяч турецьких емігрантів оселилися в Німеччині за останні 60 років.

Тренери говорять

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік:

"Ніхто не витає в хмарах, ніхто ще нічого не домігся. Зараз ЄВРО для нас тільки починається. Важливо взяти свіжий старт, адже настала пора плей-оф. Треба переключитися на цей режим і скуштувати його з перших хвилин.

Нам протистоїть суперник, який здорово контролює м'яч і здатний вдихнути пристрасть у гру. Треба бути готовим і до першого, і до другого. Треба виплеснути власну енергетику. Потрібні гарячі серця, але холодні голови".

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла:

"Ми не виходили з групи вже багато років, з 2008 року. Нам вдалося подолати важкі ситуації на груповому етапі.

Сподіваюся, наш вихід до 1/8 фіналу зніме деяку напругу; ми хотіли б і далі творити історію. Капітан Хакан Чалханоглу та Самет Акайдин не зіграють проти Австрії, ми відчуємо їхню відсутність.

У таких матчах треба контролювати емоції та обережніше грати з м'ячем. В Австрії дуже швидка і класна команда, яка гідна захоплення".

Орієнтовні склади

Австрія: Пентц — Пош, Дансо, Лінхарт, Мвене — Зайвальд, Грілліч — Лаймер, Баумгартнер, Забітцер — Грегорич.

Туреччина: Мерт Гюнок — Мерт Мюлдюр, Меріх Демірал, Абдюлкерім Бардакджи, Ферді Кадиоглу — Ісмаїл Юксек, Каан Айхан — Кенан Йилдиз, Арда Гюлер, Бариш Алпер Йилмаз — Дженк Тосун.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:1

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