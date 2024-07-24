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Український захисник поділився своїми думками після гри з Іраком.

Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Олімпійських ігор проти Іраку (1:2).

"Насправді я ще не дивився відео з пенальті. Вважаю, що, може, й трохи підштовхнув суперника, але він 100% пірнав. Звісно, ​​я подивлюсь, чи це моя помилка, якщо це пенальті. Але вважаю, що це точно не жовта картка.

Звичайно, я дуже засмучений, бо не маю права робити такі помилки, якщо там справді пенальті. Засмучений і перепрошую перед командою. Якщо це пенальті, то мені дуже прикро", — наводить слова Таловєрова Суспільне спорт.

Свій наступний матч Україна проведе проти збірної Марокко, яка у першому турі скандально обіграла Аргентину (2:1). Гра відбудеться 27 липня.