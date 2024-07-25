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Відбулися заключні матчі стартового туру.

Завершився перший тур групового етапу Олімпійських ігор.

У першому матчі збірна Франції здобула перемогу над США з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 61 хвилині, коли ворота американців вразив Александр Ляказетт. Через вісім хвилин Майкл Олісе після передачі того ж таки Ляказетта подвоїв перевагу французів.

Остаточну крапку в матчі поставив Лоїк Баде із голом на 85 хвилині.

Франція — США 3:0

Голи: Ляказетт, 61, Олісе, 69, Баде, 85.

Франція: Рест — Трюффер, Люкеба, Баде, Сільділлья — Шотар, Коне (Магасса, 86) — Олісе (Дуе, 82), Ляказетт, Мійо (Акліуш, 70) — Матета (Калімуендо, 70).

США: Шульте — Толкін, Цимерманн, Робінсон, Гарріел — Тессманн, Бузіо (Діц, 71) — Паредес (Бут, 76), Михайлович (Макглінн, 76), Ааронсон (Йоу, 76) — Макгвайр (Вайлі, 86).

Попередження: Сільділлья — Паредес.

У другій грі збірна Малі поділила очки з Ізраїлем. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Ізраїльтяни відкрили рахунок на 57 хвилині, коли Хаміду Діалло зрізав м'яч у власні ворота. Проте за шість хвилин Чейкна Думбія зрівняв цифри на табло.

Малі — Ізраїль 1:1

Голи: Думба, 63 — Діалло, 57 (автогол).

Малі: Л. Діарра — Дукуре, Х. Діалло, Тункара, Діоманде — Т. Діарра, Б. Діарра (Д. Діалло, 74), Діакіте, Траоре — Думбія, Жідду (Сако, 74).

Ізраїль: Нір Он — Голдберг, Лемкін, Фінгольд, Бен Харуш — Глух (Йона, 82), Фарада (Шахар, 46), Гендельман, Абада (Давіда, 67) — Тургеман, Мадмун (Азулай, 46).

Попередження: Діоманде.