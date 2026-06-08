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Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 У РЕАЛІ МАДРИД ЗАНЕПОКОЄНІ ВПЛИВОМ МБАППЕ В РОЗДЯГАЛЬНІ

📰 САУТГЕМПТОН ВИЗНАВ ФАКТ ШПИГУВАННЯ ЗА СУПЕРНИКАМИ ТА ОПУБЛІКУВАВ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ ПІСЛЯ ГУЧНОГО СКАНДАЛУ

📰 МАРСЕЛЮ ЗАГРОЖУЄ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ЄВРОКУБКІВ

📰 ЧЕЛСІ ПРЕЗЕНТУВАВ НОВУ ДОМАШНЮ ФОРМУ ТА ОНОВЛЕНУ ЕМБЛЕМУ НА СЕЗОН-2026/27

📰 ПОНОМАРЕНКО МОЖЕ ПЕРЕЙТИ ДО МІЛАНА

📰 ЛУЇС СУАРЕС УЗГОДИВ ОСОБИСТІ УМОВИ З ФЕНЕРБАХЧЕ, АЛЕ ТРАНСФЕР ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВИБОРІВ У КЛУБІ

📰 БАРСЕЛОНА ОТРИМАЛА ВІДМОВУ ВІД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ В 15 МЛН ЄВРО ЗА РАШФОРДА

📰 БАТЬКО МАК АЛЛІСТЕРА ВІДРЕАГУВАВ НА ЧУТКИ ПРО ІНТЕРЕС РЕАЛА МАДРИД

📰 ДИНАМО РОЗГЛЯДАЄ ТРАНСФЕР ЗАХИСНИКА ЗБІРНОЇ РУМУНІЇ