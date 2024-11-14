Інше

На нагороду претендують семеро футболістів.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду потрапив до числа претендентів на щорічну премію Globe Soccer Awards за підсумками 2024 року в номінації "Найкращий гравець Близького Сходу".

Крім 39-річного португальця, на нагороду претендують ще шість гравців: Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Мурад Батна (Аль-Фатех), Каку (Аль-Айн), Ріяд Марез (Аль-Ахлі), Сергєй Мілінкович-Савич (Аль-Хіляль) та Суф'ян Рахімі (Аль-Айн).

Зазначимо, що Роналду забрав цю нагороду минулого сезону. Він виступає за Ан-Наср із зими 2023 року.

Також Globe Soccer Awards оголосила імена клубів, які претендують на премію "найкращого клубу Близького Сходу".

До цього списку потрапили Аль-Ахлі, Аль-Айн, Аль-Хіляль, Аль-Іттіхад та Ан-Наср.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року у Дубаї.