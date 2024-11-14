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На нагороду претендують десятеро футболістів.

Стали відомі претенденти на звання найкращого молодого футболіста 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

На нагороду претендують десять футболістів: Пау Кубарсі (Барселона), Дезіре Дуе (ПСЖ), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Арда Гюлер (Реал), Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед), Жуан Невеш (ПСЖ), Александар Павлович (Баварія), Савіньо (Манчестер Сіті), Ламін Ямал (Барселона) та Кенан Їлдиз (Ювентус).

На офіційному сайті премії стартувало відкрите голосування серед уболівальників, за підсумками якого буде оголошено фіналістів.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року у Дубаї.