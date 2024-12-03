Команда Унаї Мельгоси перебуватиме у другому кошику.
Гравці молодіжної збірної України, УАФ
03 грудня 2024, 15:47
Сьогодні, 3 грудня, відбудеться жеребкування молодіжного чемпіонату Європи-2025 (U-21), за підсумками якої своїх суперників дізнається збірна України.
Процедура жеребкування пройде у столиці Словаччини – Братиславі, а її початок заплановано на 20:00 за Києвом.
У фінальній частині турніру візьмуть участь 16 команд, які були розподілені за чотирма кошиками відповідно до їхнього рейтингу УЄФА. Підопічні Унаї Мельгоси будуть у другому кошику.
Склад кошиків
Кошик 1: Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди.
Кошик 2: Німеччина, Франція, Україна, Італія.
Кошик 3: Данія, Румунія, Польща, Чехія.
Кошик 4: Грузія, Словенія, Фінляндія, Словаччина.
Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 пройде з 11 по 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини.
За підсумками відбіркового етапу Україна посіла друге місце у групі, поступившись лідерством Англії з різницею в одне очко.