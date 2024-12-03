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Команда Унаї Мельгоси перебуватиме у другому кошику.

Сьогодні, 3 грудня, відбудеться жеребкування молодіжного чемпіонату Європи-2025 (U-21), за підсумками якої своїх суперників дізнається збірна України.

Процедура жеребкування пройде у столиці Словаччини – Братиславі, а її початок заплановано на 20:00 за Києвом.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 16 команд, які були розподілені за чотирма кошиками відповідно до їхнього рейтингу УЄФА. Підопічні Унаї Мельгоси будуть у другому кошику.

Склад кошиків

Кошик 1: Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди.

Кошик 2: Німеччина, Франція, Україна, Італія.

Кошик 3: Данія, Румунія, Польща, Чехія.

Кошик 4: Грузія, Словенія, Фінляндія, Словаччина.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 пройде з 11 по 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини.

За підсумками відбіркового етапу Україна посіла друге місце у групі, поступившись лідерством Англії з різницею в одне очко.