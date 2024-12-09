Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 грудня 2024 року.

Завершилася 1019 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- На війні загинули 43 тисячі військових, ще 370 тисяч поранені — заявив Зеленський. За його словами, 50% поранених повертаються у стрій.

- Сирійські повстанці зайняли місто Дамаск — столицю Сирії. Згодом стало відомо, що Башар Асад з родиною втік до Москви.

- Трамп припустив, що Україна не отримуватиме такої допомоги, як від попередньої адміністрації, коли він вступить на посаду.

- США готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16, проте цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні для цього — заявив радник Білого дому Салліван.

- Президентові Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили про підозру в державній зраді. Він не буде опікуватися державними справами, зокрема дипломатією, до своєї відставки.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти тричі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку позицій українців поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще 13 – тривають дотепер.

На Краматорському напрямку загарбники без успіху штурмували позиції нашого війська поблизу Ступочок. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, де відбулося сім боєзіткнень, на даний час точаться ще три боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте та Чумацьке. Сили оборони стримують натиск, на даний час відбили 36 атак противника, сім боєзіткнень – тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією сьогодні вже відбито 22 з 31 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник 13 разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. Тривають шість боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували наші підрозділи поблизу Нестерянки.

Загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Так, за сьогодні вони здійснили три безрезультатні штурми позицій наших захисників.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вчора був у Президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із Президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї.

Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації.

Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!