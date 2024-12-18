Загалом від початку цієї доби відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетниого удару із використанням чотирьох ракет, 40 авіаударів, скинули 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 632 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник проводив три наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. Дотепер тривають три боєзіткнення. Водночас ворог завдав бомбардувань поблизу населених пунктів Сергіївка, Терни та Іванівка, загалом скинувши сім керованих авіабомб.

На Сіверському напрямку ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Три з дев’яти боєзіткнень на цей час незавершені. Авіація загарбників завдала ударів 11 керованими бомбами по населених пунктах Федорівка, Різниківка, Виїмка та Серебрянка.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху. Крім того, противник скинув шість керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі тривають два боєзіткнення. В районі населеного пункту Романівка загарбники скинули одну авіабомбу.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки. Наші захисники відбили 23 штурми, ще 12 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 — безповоротно. Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет, окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Двадцять боєзіткнень завершено, ще шість — досі продовжуються. Втрати ворога на напрямку склали 23 окупанти, з них вісім — безповоротно. Крім цього, знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки ворога.

На Времівському напрямку противник 22 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває дев'ять бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

Три боєзіткнення в районах Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки успішно відбили наші оборонці на Оріхівському напрямку. Крім цього, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Зелене Поле, скинувши п’ять керованих бомб.

За підтримки армійської авіації ворог два рази марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників, противник завдав вісім авіаударів та здійснив понад триста артилерійських обстрілів, до цього часу тривають три боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем та 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.