На даний час відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару (задіяв одну ракету), використав для ураження 674 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців.

Сьогодні на даному напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 43 окупанти, знищили танк, артилерійську систему, протитанковий засіб, три автомобілі, 18 БпЛА та два засоби зв’язку противника, також значно пошкодили артсистему та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів. Досі точиться шість боєзіткнень, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог один раз протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Білогорівка, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили три атаки. Вісім боєзіткнень тривають досі.

Ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Вісім атак тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 452 окупанти, 190 з них — безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, автоматичний гранатомет окупантів, п’ять засобів зв’язку та два засоби РЕБ, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового. На даний час українські воїни відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки – 11 атак відбито, п’ять триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорватися в напрямку Новоандріївки, зазнав втрат та відступив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час українські захисники відбили 17 атак загарбників.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 100-ї окремої механізованої бригади та 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат у живій силі та техніці.