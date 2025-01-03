Завершилася 1044 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 "Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні, він дійсно може зупинити Путіна, точніше, допомогти нам зупинити Путіна. У нас було кілька розмов у форматі зустрічі і по телефону. Він сильний і непередбачуваний. Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім РФ. Я вважаю, що він дійсно хоче завершити війну" — заявив Володимир Зеленський.

🔸 Журналіст Юрій Бутусов заявив, що 1700 військовослужбовців зі 155 бригади самовільно залишили службу ще до того, як підрозділ зробив перший постріл. ДБР порушило кримінальну справу.

🔸 російські війська не йдуть у лобовий штурм Покровська, а намагаються обійти та оточити місто. Нині міських боїв у Покровську немає і росіяни не дійшли до межі міста, розповіли в ОСУВ «Хортиця».

🔸 Премʼєр-міністр Словаччини через припинення транзиту російського газу знову пригрозив обмежити постачання електроенергії до України, а також зменшити підтримку для українців на території його країни.

🔸 У Сумах військовий побив цивільного на території ТЦК. Чоловік помер у лікарні. Учасники бійки не є представниками військкомату — заявили у ТЦК.

🔸 Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях після розриву у 2022 році. Також Україна буде збільшувати торгівлю з Ліваном та обіцяє більше активності в роботі з Африкою.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. За сьогодні на даному напрямку українські захисники знешкодили 37 окупантів, знищили 32 БпЛА, місце зберігання боєприпасів та засіб зв’язку, також пошкодили артсистему та три одиниці автомобільної техніки.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Западного, Дворічної та Кругляківки. Українські захисники відбили одну атаку, ще дві – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири атаки успішно відбили наші захисники, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. На даний час продовжуються два бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 259 окупантів, 113 з них — безповоротно. Також знищено БМП, два автомобілі, антену управління БпЛА, засіб супутникового зв’язку та мотоцикл, також пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний — 22 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Слов’янка, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Курахове, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій неподалік Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. Шість боєзіткнень досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 108-ї окремої бригади територіальної оборони та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Була сьогодні вже доповідь Головкома Сирського по ситуації на фронті та в районах Курської операції. 

Кожен день – і 31 грудня, і 1 січня – постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більше ніж 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта. 

За результати в боях цими днями хочу відзначити 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!