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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 січня 2025 року.

Завершилася 1044 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 "Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні, він дійсно може зупинити Путіна, точніше, допомогти нам зупинити Путіна. У нас було кілька розмов у форматі зустрічі і по телефону. Він сильний і непередбачуваний. Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім РФ. Я вважаю, що він дійсно хоче завершити війну" — заявив Володимир Зеленський.

🔸 Журналіст Юрій Бутусов заявив, що 1700 військовослужбовців зі 155 бригади самовільно залишили службу ще до того, як підрозділ зробив перший постріл. ДБР порушило кримінальну справу.

🔸 російські війська не йдуть у лобовий штурм Покровська, а намагаються обійти та оточити місто. Нині міських боїв у Покровську немає і росіяни не дійшли до межі міста, розповіли в ОСУВ «Хортиця».

🔸 Премʼєр-міністр Словаччини через припинення транзиту російського газу знову пригрозив обмежити постачання електроенергії до України, а також зменшити підтримку для українців на території його країни.

🔸 У Сумах військовий побив цивільного на території ТЦК. Чоловік помер у лікарні. Учасники бійки не є представниками військкомату — заявили у ТЦК.

🔸 Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях після розриву у 2022 році. Також Україна буде збільшувати торгівлю з Ліваном та обіцяє більше активності в роботі з Африкою.