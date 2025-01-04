Завершилася 1045 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Увечері окупанти вдарили балістикою по околицям Чернігова. Одна людина загинула, ще 4 — поранені.

🔸 Майка Джонсона з другої спроби обрали спікером Палати представників США. Його підтримку України оцінють як дуже низьку.

🔸 Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою ще на два місяці без права внесення застави.

🔸 Польські фермери розпочали у Варшаві акцію протесту, яка тривала до кінця дня. Серед причин — імпорт з України.

🔸 Зеленський доручив виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів та близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів — повідомив  Денис Шмигаль.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Синьківки та Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини. На даний час точиться один бій.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. Ворог скинув два КАБи на Слов’янськ.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжуються три бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 304 окупанти, 140 з них — безповоротно. Також знищено танк, ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, дев’ять антен управління БпЛА противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний — 11 разів атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій неподалік Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Всі боєзіткнення завершилися. Ворог скинув сім КАБів в райні Зеленого поля, а Новопіль атакував НАРами.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари, із застосуванням трьох керованих бомб, а також здійснив 313 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 118-ої окремої механізованої бригади, 124-ої окремої бригада територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. 

Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Окрім цього, щоденно – удари російськими керованими авіабомбами. 

Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від «петріотів» до мобільних вогневих груп. 

Потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають.

Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!