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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 січня 2025 року.

Завершилася 1047 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- ЗСУ атакували росіян на кількох напрямках у Курській області. Для росіян це «стало несподіванкою».

- Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства та СЗЧ військових 155 бригади.

- Протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати близько 200 тисяч новобранців. Однак українській армії все одно не вистачає живої сили — пише Washington Post.

- На Харківщині сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Постраждали 6 людей, згодом один чоловік помер у лікарні

- Лінія фронту розташована вже за 2 км від Купʼянська Харківської області. росіяни ведуть інтенсивні обстріли, що ускладнює евакуацію місцевих жителів та доставлення гуманітарної допомоги.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки противника вже відбито.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. Три атаки досі тривають.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. На даний час триває бій.

На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Кримського.

Ворог 50 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Тридцять одну наступальну дію противника зупинено Силами оборони, 19 атак триває дотепер.

За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 300 окупантів, 130 з них — безповоротно. Знищено один танк, чотири БМП, шість одиниць автомобільної техніки окупантів, одну артилерійську систему та 10 БпЛА. Також пошкоджено дві артсистеми, автомобіль та ворожий танк.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На даний час українські воїни відбили 22 атаки противника, триває ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, підрозділи Сил оборони відбили п’ять з них, до цього часу тривають вісім боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції один раз. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої продовжуються.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Розмова з Лексом Фрідманом.

Вперше – майже тригодинне інтерв’ю для відомого американського подкасту.

Змістовні відповіді на непрості питання. Українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах.

Розповів про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та нашу готовність працювати разом із Президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!