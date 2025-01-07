До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 січня 2025 року.
Теракт в Херсоні, korrespondent
07 січня 2025, 01:00
Завершилася 1048 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
- росія атакувала громадський транспорт у Херсоні: одна людина загинула та дев'ять було поранено
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо покинув пост лідера Ліберальної партії та заявив, що подасть у відставку, щойно знайдуть нового очільника політсили.
- Печерський районний суд Києва 6 січня продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Він буде на гауптвахті до 31 січня.
- Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про домовленості з російською стороною, щоб у 2025 році обміни полоненими відбувалися регулярно.
- Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Російські загарбники завдали 48 авіаударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 837 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час точиться два бої.Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час точиться два бої.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав. В той же час скинув 12 авіабомб на Сіверськ.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок, всі атаки були зупинені. Некерованими авіаційними ракетами ворог атакував Ступочки.
На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька. На даний час продовжуються одне боєзіткнення. Противник завдав авіаційних ударів КАБами в районах Катеринівки, Торецька, Олександра-Калинового та Олександра-Шультиного.
Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Дотепер триває 10 боєзіткнень. Авіаударів на напрямку зазнали Олександропіль, Тарасівка та Гродівка.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 375 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також знищено три автомобілі, антену управління БпЛА, три мотоцикли, три багі, три артилерійські системи, пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту та дві гармати противника.
На Курахівському напрямку ворог також активний — 25 разів атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються. В районі Андріївки ворог скинув дві КАБ.
На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Два боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка та Костянтинопіль.
На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоданилівки. Степногірськ ворог атакував НАРами.
На Придніпровському напрямку агресор один раз безрезультатно атакував позиції наших військ.
В Курській області українські захисники відбили 44 ворожих атаки, ще 42 боєзіткнення тривають дотепер.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 108-ої окремої бригади територіальної оборони та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на фронті.
Слава Україні!
Підтримуйте українську армію!
Разом переможемо!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Сьогодні провів Ставку, і ще була тривала окрема доповідь Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича. Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад.
Друге – це Курська операція. Сьогодні рівно п’ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні. Провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України.
Слава Україні!"
Віримо у Сили Оборони України! Разом Ми — сила! Слава Україні!