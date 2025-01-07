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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 січня 2025 року.

Завершилася 1048 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- росія атакувала громадський транспорт у Херсоні: одна людина загинула та дев'ять було поранено

- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо покинув пост лідера Ліберальної партії та заявив, що подасть у відставку, щойно знайдуть нового очільника політсили.

- Печерський районний суд Києва 6 січня продовжив запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Він буде на гауптвахті до 31 січня.

- Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США.

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про домовленості з російською стороною, щоб у 2025 році обміни полоненими відбувалися регулярно.

- Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Російські загарбники завдали 48 авіаударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 837 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час точиться два бої.Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області. На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час точиться два бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав. В той же час скинув 12 авіабомб на Сіверськ.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок, всі атаки були зупинені. Некерованими авіаційними ракетами ворог атакував Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька. На даний час продовжуються одне боєзіткнення. Противник завдав авіаційних ударів КАБами в районах Катеринівки, Торецька, Олександра-Калинового та Олександра-Шультиного.