Завершилася 1082 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту «Лінія Дронів». Він пояснив, що йдеться про поєднання піхоти та БПЛА в єдину ударну систему.

🔸 З 10 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла для промисловості та бізнесу. Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

🔸 Трамп заявив, що говорив з путіним телефоном, щоби спробувати домовитися про припинення війни.

🔸 Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї — повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. Як розповів полковник Вадим Сухаревський, українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування: така зброя пропалює метал і збиває цілі.

🔸 Ілон Маск закликав закрити «Радіо Свобода» та «Голос Америки». Він звинуватив медіа в тому, що вони начебто витрачають $1 млрд платників податків США на рік.

🔸 За гарантії безпеки для України буде відповідальна Європа — заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Водночас США, на його думку, мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема, через партнерство щодо рідкісноземельних металів.

🔸 Для завершення війни у 2025 році є всі можливості і Трамп також цього хоче — сказав Зеленський в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 92 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних та 58 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 86 КАБ, здійснив 1086 ударів дронами-камікадзе та 4429 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

Ворог здійснив сім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили шість атак, ще одне бойове зіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку за день російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Два бойових зіткнення поблизу Торецька тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Звірове, Покровськ, Філія та Гродівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 114 та поранили 97 окупантів на даному напрямку; знищили один бронетранспортер, сім автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк та дві гармати загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

На Сіверському, Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів 43 керованими бомбами та 10 некерованими ракетами по районах населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Новопіль, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ та Придніпровське.

На Курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників, одне бойове зіткнення ще триває. Крім того, ворог завдав 23 авіаудари, застосувавши 37 КАБ, здійснив 394 артилерійські обстріли, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо воїнів 65-ї окремої механізованої бригади та 79-го прикордонного загону, які стійко стримують навалу противника що переважає.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. 

Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. 

Чим менше буде залежностей європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!