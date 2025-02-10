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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 лютого 2025 року.

Завершилася 1082 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту «Лінія Дронів». Він пояснив, що йдеться про поєднання піхоти та БПЛА в єдину ударну систему.

🔸 З 10 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла для промисловості та бізнесу. Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

🔸 Трамп заявив, що говорив з путіним телефоном, щоби спробувати домовитися про припинення війни.

🔸 Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї — повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. Як розповів полковник Вадим Сухаревський, українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування: така зброя пропалює метал і збиває цілі.

🔸 Ілон Маск закликав закрити «Радіо Свобода» та «Голос Америки». Він звинуватив медіа в тому, що вони начебто витрачають $1 млрд платників податків США на рік.

🔸 За гарантії безпеки для України буде відповідальна Європа — заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Водночас США, на його думку, мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема, через партнерство щодо рідкісноземельних металів.

🔸 Для завершення війни у 2025 році є всі можливості і Трамп також цього хоче — сказав Зеленський в інтерв’ю для британського мовника ITV News.