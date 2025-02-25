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Поведінка судді не відповідала Кодексу поведінки Конфедерації для офіційних осіб матчу.

Мексиканському арбітру Марко Антоніо Ортісу Наву заборонили судити матчі КОНКАКАФ терміном на шість місяців після того, як він попросив футболку та автограф у Ліонеля Мессі. Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, КОНКАКАФ розпочала дисциплінарний розгляд справи проти 36-річного мексиканця після того, як він підійшов до Мессі після фінального свистка матчу 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, в якому Інтер Маямі обіграв Спортінг Канзас-Сіті (1:0), щоб попросити його футболку та автограф для члена сім'ї з особливими потребами.

КОНКАКАФ заявила, що поведінка судді не відповідає Кодексу поведінки Конфедерації для офіційних осіб матчу і додала, що Нава визнав свою помилку та вибачився за інцидент.

Нава, який судив матч мексиканської ліги у минулу п'ятницю між Пуеблою та Тіхуаною, продовжить обслуговувати поєдинки у мексиканській лізі, доки він відбуває дискваліфікацію у матчах КОНКАКАФ.

Нагадаємо, матч-відповідь Інтер Маямі — Спортінг Канзас-Сіті відбудеться 26 лютого, о 3:00 за Києвом.