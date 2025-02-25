Поведінка судді не відповідала Кодексу поведінки Конфедерації для офіційних осіб матчу.
Марко Антоніо Ортіс Нава, Getty Images
25 лютого 2025, 14:30
Мексиканському арбітру Марко Антоніо Ортісу Наву заборонили судити матчі КОНКАКАФ терміном на шість місяців після того, як він попросив футболку та автограф у Ліонеля Мессі. Про це повідомляє ESPN.
Нагадаємо, КОНКАКАФ розпочала дисциплінарний розгляд справи проти 36-річного мексиканця після того, як він підійшов до Мессі після фінального свистка матчу 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, в якому Інтер Маямі обіграв Спортінг Канзас-Сіті (1:0), щоб попросити його футболку та автограф для члена сім'ї з особливими потребами.
КОНКАКАФ заявила, що поведінка судді не відповідає Кодексу поведінки Конфедерації для офіційних осіб матчу і додала, що Нава визнав свою помилку та вибачився за інцидент.
Нава, який судив матч мексиканської ліги у минулу п'ятницю між Пуеблою та Тіхуаною, продовжить обслуговувати поєдинки у мексиканській лізі, доки він відбуває дискваліфікацію у матчах КОНКАКАФ.
Нагадаємо, матч-відповідь Інтер Маямі — Спортінг Канзас-Сіті відбудеться 26 лютого, о 3:00 за Києвом.