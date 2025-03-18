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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 березня 2025 року.

Завершилася 1118 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Мінфін запевнив, що зараз підвищення податків для ФОПів не планується. Там кажуть, що анонімні Telegram-канали поширили інформацію, яка не відповідає дійсності

🔸 Зеленський надав українському пілотові Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України з орденом "Золота Зірка"

🔸 Трамп заявив, що планує зв’язатися з путіним 18 березня, щоб обговорити припинення війни в Україні

🔸 Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Серед іншого, Сили оборони отримають снаряди для протиповітряної оборони, боєприпаси для танків та самохідні зенітні установки

🔸 Зеленський заявив, що український дрон, який може долати три тисячі кілометрів, пройшов випробування

🔸 Телемарафон у 2025 році коштуватиме понад 700 млн грн — пише видання "Наші гроші". Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини" у 2025 році на суму 738 мільйонів гривень

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 143 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 940 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Липці.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Зазнали бомбардувань населені пункти Піщане, Шабельне, Дорошівка та Мала Шапківка.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять штурмів позицій поблизу Балки Журавки, Ямполівки та у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського, наразі одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. П’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 23 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Наразі триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіація загарбників завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому та Надіївці.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 330 окупантів, з яких 175 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову машину піхоти, гармату, два міномети, шість квадрокоптерів “Mavic”, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два пункти управління БпЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Веселого та Костянтинополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Шевченко, Одрадне, Олексіївка та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль. Крім того, ворог здійснив бомбардування населеного пункту Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове. Бої не вщухають у трьох локаціях.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку.

На Курщині Сили оборони зупинили 16 штурмових дій російських загарбників. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 27 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ї окремої механізованої бригади та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.