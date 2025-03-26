Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 183 боєзіткнення.

Російські загарбники завдали 84 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 764 дрони-камікадзе та здійснили 4106 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки, наразі один бій ще триває. Авіаційного удару КАБом зазнав Золочів.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Загризового та Петропавлівки, атаки противника відбито.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки. Наразі українські захисники ще відбивають шість атак противника.

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори. Всі атаки зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 23 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського. Наразі триває два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки. До цього часу тривають чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Сергіївка, Новосергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 361 окупант, 190 з них — безповоротно. Знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один танк, два пункти управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено 10 мотоциклів, чотири автомобілі та три пункти управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль, ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом опинився населений пункт Комар.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутись вперед в районі населеного пункту Привільне. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тернове, Новопіль, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового. Шість боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів КАБами та НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Крім того, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Веселе, Олександрівка та Дудчани.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 28 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих бомб, та здійснив 208 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади, 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406-ої окремої артилерійської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.