Інше

До вашої уваги трансляція поєдинку жіночої Ліги націй, який відбудеться 4 квітня, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 4 квітня, відбудеться матч третього туру жіночої Ліги націй, у якому збірна України зіграє проти Чехії.

Матч пройде у польському місті Польковіце на Міському стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Україна — Чехія:

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар'я Келюшик (Колос), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті), Юлія Христюк (Олд Домініон), Яна Малахова (Мура Нона).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Єлизавета Молодюк (Металіст 1925), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).

Нагадаємо, у перших двох турах команда Володимира Пятенка обіграла Албанію (2:1) та Хорватію (2:1). Чешки у свою чергу були сильніше Хорватії (4:0) та Албанії (5:1).