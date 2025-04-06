На даний час відбулося 152 бойових зіткнення. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

За сьогодні противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка; українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще п’ять боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби; дотепер триває три боєзіткнення.

Від початку доби ворог 65 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зоря та Стара Миколаївка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 292 особи убитими та пораненими; до того ж знищено один тягач МТЛБ, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв'язку та чотири пункти управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке, ще чотири боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Рівнополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Малої Токмачки і Новоандріївки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Степногірськ та Лук’янівське.

Дві невдалі спроби противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 21 КАБ, здійснив 286 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 1-ї окремої бригади ТрО ім. Івана Богуна та 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.