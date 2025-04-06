Завершилася 1137 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок ракетного удару росії зросла до 74. У лікарнях залишаються 37 людей.

🔸 Посолку США в Україні розкритикували за реакцію на обстріл Кривого Рогу. Вона написала, що місто обстріляла балістична ракета, однак не вказала, чия вона.

🔸 СБУ атакувала місто Чапаєвськ у Самарській області росії. Під ударами дронів опинився завод «Промсинтез», який виробляє вибухівку.

🔸 Кирило Буданов вважає, що людина, яка уникає захисту України, не може вважатися українським громадянином. Очільник ГУР також заявив, що акції на підтримку полонених, яких утримує росія, не допомагають, а лише шкодять.

🔸 По всій території США розпочалися демонстрації проти політики Трампа та Маска.

🔸 рф активізує інформаційну атаку проти України, щоб перекласти відповідальність за продовження війни. За даними СЗР, до атаки залучили російські державні та афілійовані медіа.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 152 бойових зіткнення. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

За сьогодні противник завдав 73 авіаційних ударів, скинувши 106 КАБ, залучив для ураження 844 дронів-камікадзе, здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нова Кругляківка; українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще п’ять боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 18 наступальних дій на позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби; дотепер триває три боєзіткнення.

Від початку доби ворог 65 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зоря та Стара Миколаївка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 292 особи убитими та пораненими; до того ж знищено один тягач МТЛБ, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв'язку та чотири пункти управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке, ще чотири боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Рівнополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Малої Токмачки і Новоандріївки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Степногірськ та Лук’янівське.

Дві невдалі спроби противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 21 КАБ, здійснив 286 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 1-ї окремої бригади ТрО ім. Івана Богуна та 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні весь день після російського удару по Кривому Рогу в місті роблять усе можливе для порятунку людей. Деяких поранених – особливо складних – доправили в Дніпро. Лікарі намагаються зберегти якнайбільше життів. 

Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи, всім, хто одразу прибув за викликом і хто допомагає зараз. Цей удар – одна з найбільш чорних сторінок для Кривого. На жаль, 18 людей загинули, із них 9 – діти. Найменшому 3 роки. Мої співчуття всім рідним та близьким. 

Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним. 

Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства. 

Російська балістика по вулиці звичайного міста, по житловій забудові, а ще після цього удару – додатковий удар дронами. І ще людина загинула, і ще були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!