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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 квітня 2025 року.

Завершилася 1152 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Україна зустріла Світле Христове Воскресіння. Пасхальні богослужіння відбулися у ніч проти 20 квітня та зранку. Цього року православні та католики святкували Великдень в один день — наступного разу так буде у 2028 році.

🔸 Американський телеканал Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції Великодніх богослужінь.

🔸 З початку доби росіяни понад 2 тисячі разів порушили "Великоднє перемирʼя", яке запропонував путін.

🔸 На Буковині знайшли тіло курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У нього були ознаки вогнепального поранення.

🔸 Україна пропонує росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб — заявив Зеленський.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби відбулося 86 бойових зіткнень, противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Одну атаку ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Голубівки.

Одинадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка на Лиманському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили сім штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські загарбники чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав 163 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!