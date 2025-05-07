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Цікаве рішення ФІФА.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила, кому дістанеться вакантне місце на клубному чемпіонаті світу 2025 року після виключення мексиканського Леона.

Місце буде заповнене після матчу плей-оф між американським Лос-Анджелесом, який поступився Леону у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ-2023, і мексиканською Америкою, яка мала вищий рейтинг після Кубка чемпіонів КОНКАКАФ-2024, де перемогла Пачука.

Переможець цієї пари вирушить до групи D, де зіграє проти Фламенго, Есперанса та Челсі.

Також наголошується, що час та місце проведення матчу плей-оф буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, Леон був виключений з турніру через конфлікт інтересів. У клубу однаковий власник із Пачукою, яка ще раніше забезпечила собі місце на КЧС-2025. Клуби намагалися заперечити рішення ФІФА в апеляційному суді, але не вийшло.

Додамо, що КЧС-2025 пройде цього літа з 15 червня до 13 липня. Турнір пройде в США і в ньому візьмуть участь 32 клуби.