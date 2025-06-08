Інше

Хавбек молодіжної збірної України поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Півзахисник молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Іспанії (1:0).

"Для цієї перемоги ми довго працювали. У роздягальні я сказав хлопцям, що вірю в них, вірю в нашу команду. Якщо робитимемо все зважено й будемо один за одного, а також не забудемо те, що відпрацьовували протягом цілого тижня... Так і вийшло.

Добре відпрацювали в обороні, майже не давали супернику можливостей створювати моменти біля наших воріт, а самі провели непоганий матч. Були ще два-три епізоди, коли ми могли забити", — наводить слова Бражка прес-служба УАФ.

Раніше стала відома заявка збірної України U-21 на Євро-2025.