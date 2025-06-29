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Наставник ПСЖ згадав про роки співпраці з аргентинцем та поділився емоціями перед матчем з Інтер Маямі.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу проти Інтер Маямі тепло висловився про Ліонеля Мессі, з яким разом працював у Барселоні. Іспанець не приховував захоплення рівнем гри аргентинця та його унікальними здібностями.

— Уже 10 чи 15 років Лео перебуває на вершині. Я не знаю точно, скільки часу, але це вражає. Для мене він — найкращий футболіст усіх часів. Я розумію, що в інших можуть бути інші думки, але вражає саме тривалість цього піку. Постійні виступи кожні три дні на найвищому рівні — це неймовірно.

Найбільше мене вражали навіть не матчі, а тренування. За сезон їх було близько 200, і на кожному Лео демонстрував щось неймовірне. Те, як він бачить поле, контролює м’яч, приймає рішення — це рівень, який під силу одиницям. Працювати з ним — це був справжній привілей, — сказав наставник ПСЖ.

Матч між ПСЖ та Інтер Маямі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.

Раніше Луїс Енріке висловився про гру з Інтер Маямі.