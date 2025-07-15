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Цікава думка від англійця після перемоги у турнірі.

Захисник Челсі Леві Колвілл прокоментував перемогу своєї команди над ПСЖ (3:0) у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

"На початку цього турніру я сказав, що наш план — виграти його, і люди дивилися на мене як на божевільного. Тому я скажу те саме зараз, перед стартом АПЛ та Ліги чемпіонів.

Це найбільший трофей, який я коли-небудь вигравав. Думаю, Клубний чемпіонат світу буде важливішим за Лігу чемпіонів, і ми стали першою командою, яка його виграла", — наводить слова Колвілла ESPN.

Раніше стала відома символічна збірна КЧС-2025.