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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 липня 2026 року.

Завершилася 1589 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Залужний підтвердив, що балотуватиметься в президенти

За даними УП, на зустрічі з Зеленським ексголовнокомандувач прямо відповів: "Так. Буду". Його намагалися відмовити від участі у виборах, аби уникнути розколу в країні.

🔸 Рада ухвалила закон про Український національний пантеон

Верховна Рада підтримала документ у цілому.

🔸 Федоров розкрив деталі операції «Ашан»

У 2025 році військові за кілька ночей знищили понад 800 одиниць техніки рф, після чого ворог пів року не міг проводити механізовані наступи. Операцію повторили: загалом уражено 1180 цілей.

🔸 Понад 2,4 млн звернень через психічні розлади з 2023 року

За даними НСЗУ, щорічно фіксують понад 600 тис. звернень через проблеми з психічним здоров'ям. У 2025 році – майже 673 тис.

🔸 Обстріли Харкова, Одещини та Херсона – є загиблі

- Харків: 7 КАБів, загинуло 2 людей (зокрема 15-річний хлопець), 32 поранено.

- Одеська область: балістичні ракети, 2 загиблих, 13 поранених.

- Херсон: дрон влучив у маршрутку – загинули 2 жінки (одна з них – 18-річна Світлана).

🔸 Зеленський попередив про черговий масований удар рф

Президент повідомив, що розвідка має дані про підготовку російського масованого удару. Він закликав українців бути обережними, йти в укриття та зважати на сигнали повітряної тривоги.

📌 Інші новини:

- Україна відкриває експорт озброєння для країн-партнерів.

- Батька-одинака, мобілізованого поки дитина була в садку, відпустили для оформлення документів.

- росія поскаржилася в ООН на атаки України по "тіньовому флоту", Київ каже, що це військові об'єкти — FT.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 210 бойових зіткнень.

Агресор завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6667 дронів-камікадзе та здійснив 2150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Шість спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. Одне боєзіткнення наразі ще триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 22 окупанти та 21 – поранено; знищено склад боєприпасів, склад ПММ, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки противника, дві одиниці спеціальної техніки, одна броньована бойова машина, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Січневе, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні є інформація про черговий російський масований удар – є відповідні дані від нашої розвідки. І одразу після цього нашого спілкування я повертаюся в Україну.



Сьогодні прошу наших людей в Україні бути особливо обережними – берегти себе, свої сім’ї, дітей, обов’язково користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Ми знаємо, що путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі – саме така загроза.



Керівник росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами – через близьких йому людей – передали йому, що війну можна й треба закінчити і що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти інших сусідів та Європи в цілому.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!