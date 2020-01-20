Уотфорд сумел не проиграть Тоттенхэму, Арсенал и Шеффилд Юнайтед победителя не выявили, Борнмут снова проиграл, Вулверхэмптон совершил камбэк против Саутгемптона, Манчестер Сити не сумел одолеть Кристал Пэлас, Ньюкасл вырвал победу у Челси, Лестер уступил Бернли, Ливерпуль оказался сильнее МЮ и другие матчи тура.

23-й тур:

18 ЯНВАРЯ 2020

14:30 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм  
17:00 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед  
17:00 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла  
17:00 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон  
17:00 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас  
17:00 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Борнмут  
17:00 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон  
19:30 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Челси  

19 ЯНВАРЯ 2020

16:00 Бернли Бернли 2:1 Лестер Сити Лестер Сити  
18:30 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед  

10,04 миллиметра…

Под руководством Найджела Пирсона Уотфорд набрал феноменальную форму. До поединка против "шпор" в активе "шершней" было четыре победы в пяти встречах и одна ничья. Прерывать такую отменную серию у хозяев не было особого желания, да и учитывая текущую форму Тоттенхэма, то не проиграть – задача весьма реалистичная. 

В концовке матча случился, пожалуй, ключевой эпизод (отодвинем нереализованный пенальти Троя Дини на 70-й минуте на второй план): Эрик Ламела уже закатывал мяч в ворота, но вышедший на замену дебютант Иньясио Пуссетто спас свою команду от пропущенного гола. 

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10,04 миллиметра – именно столько не хватило подопечным Жозе Моуриньо, чтобы вырвать победу над Уотфордом. "Шпоры" не сумели воспользоваться осечками конкурентов в полной мере, но, как говорится, "и так сойдет".

Невезения преследуют Манчестер Сити 

Если посмотреть на ход нынешнего сезона, то Манчестер Сити действительно не везет: перед стартом Премьер-лиги серьезную травму получил Лерой Сане, затем надолго выбыл лидер команды в оборонных редутах Эмерик Ляпорт. Если же говорить о матчах, то не редко случалось такое, что соперникам "горожан" хватало двух ударов в створ, чтобы добиться положительного результата.

В матче 23-го тура чемпионата Англии в концовке встречи за пять минут дубль оформил Серхио Агуэро и, казалось, "горожане" заберут все три пункта. По несчастному стечению обстоятельств Фернандиньо отметился автоголом и Сити допустил очередную осечку. 

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Примечательно, что для того, чтобы забить два гола – Кристал Пэлас понадобилось лишь три удара в створ. Не первый раз по ходу сезона соперники Манчестер Сити демонстрируют чуть ли не 100% реализацию. И добавить ко всему решения VAR, которые, как правило, завершаются не в пользу Сити, хотя здесь многие могут и возразить о справедливости принятия того или иного решения.

Челси по-прежнему слаб в атаке 

Уже не первый раз по ходу сезона, когда Челси вроде и контролирует ситуацию, владеет мячом, вроде и атакует, но вот все это не может воплотить в забитые мячи. В поединке против Ньюкасла "синие" нанесли 19 ударов в сторону ворот Мартина Дубравки,  4 из которых – в створ. Однако сказать, что были реальные шансы поразить ворота соперников – нельзя. 

Челси владел мячом 70% игрового времени, однако снова не сумел воплотить статистическое преимущество в нужный результат. Ньюкасл заработал единственный угловой на 93-й минуте, который стал результативным – можно записать ошибку на счет Антонио Рюдигера, который не доглядел за соперником, а также на Кепу Аррисабалагу – уже по традиции текущего сезона, испанец, если мяч не летит в него, ничем помочь не может. 

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В очередной раз можно найти подтверждение, что Челси не хватает атакующих игроков высокого уровня. Как признался Фрэнк Лампард, "синие" так и не приблизились к подписанию какого-то из футболистов. Зачем тогда было снимать трансферный бан, если команда, вероятно, так и не получит усиление? Челси нужен форвард или вингер с инстинктом "убийцы", однако этого, вероятно, не стоит ждать в январе.

8 поражений в 23 матчах, однако лондонский клуб продолжает идти в зоне Лиги чемпионов, что в очередной раз подчеркивает не силу Челси, а слабость конкурентов. 

Ливерпуль "вернул должок" Манчестер Юнайтед 

В центральном матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. На секундочку, "красные дьяволы" – единственная команда в Премьер-лиге в текущем сезоне, которая смогла отнять очки у мерсисайдцев.

Ливерпуль достаточно быстро открыл счет в поединке – ван Дейк замкнул подачу Александра-Арнольда. Отметим, что для англичанина это уже девятый ассист в лиге.

Учитывая реалии нынешнего сезона, то "побороться" – это максимум, который светит другим клубам АПЛ в матче против Ливерпуля. Манчестер Юнайтед во втором тайме приложил усилия, чтобы добиться ничьей, но этого было недостаточно.

В итоге МЮ позволил Мохамеду Салаху убежать с центра поля один на один с Давидом Де Хеа, а египтянин поставил точку в игре – 2:0. Отметим, что в этом случае ассист на свой счет записал Алиссон Бекер.

2:0 – как квинтэссенция всего сезона: как бы не был хорош соперник, Ливерпуль найдет подход, чтобы увезти максимум очков. 

Одной строкой:

Борнмуту нужно уволить Эдди Хау. 12 матчей, 1 победа, 1 ничья, 10 поражений. Какой бы 42-летний специалист не был ценной и знаковой фигурой на Виталити Стэдиум, 10 проигрышей говорят сами за себя. "Вишни" находятся в трех пунктах от 20-й строчки — дела совсем плохи. 

Вулверхэмптон просто так не сломить. "Волки" – команда, которую так просто не сломить. В очередной раз коллектив Нуну Эшпириту Санту это доказал. Вулверхэмптон отыгрался с 0:2 и одолел поднабравший кондиции Саутгемптон. К слову, схожий сценарий был в игре против Манчестер Сити, правда тогда "горожане" остались в меньшинстве уже на 11-й минуте.

Арсенал все еще не может. Как ни странно, сыграть вничью с Шеффилд Юнайтед в нынешнем сезоне – это не такой и плохой результат. Порядка 10 минут не хватило Арсеналу, чтобы удержать победный счет, но это зачастившая проблема нынешнего сезона. Второй тайм, если не по качеству игры, то по результату для "канониров" в текущем сезоне дается труднее.

Лестер сбавил обороты. После отличной победной серии в Премьер-лиге, "лисы" сбавили обороты и нисколько не удивляет, что у коллектива Брендана Роджерса наступил спад. Но ничего критичного не произошло – соперники Лестера аналогично теряют очки, что позволяет команде уверенно чувствовать себя в ТОП-3.

Бомбардиры: 

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Джейми Варди Лестер Сити 17 (3) 20
Серхио Агуэро Манчестер Сити 15 (2) 17
Данни Ингз Саутгемптон 14 23
Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 14 (1) 22
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед 14 (5) 21
Тэмми Абрахам Челси 13 20
Садио Мане Ливерпуль 11 21
Рахим Стерлинг Манчестер Сити 11 21
Мохаммед Салах Ливерпуль 11 (2) 19
Харри Кейн Тоттенхэм 11 (2) 20


Ассистенты:

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Кевин де Брюйне Манчестер Сити 14 22
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль 9 22
Давид Силва Манчестер Сити 7 18
Сон Хын Мин Тоттенхэм 7 18
Рияд Марез Манчестер Сити 7 19
Эмилиано Буэндиа Норвич 7 22
Садио Мане Ливерпуль 6 21
Дэниел Джеймс Манчестер Юнайтед 6 21
Эндрю Робертсон Ливерпуль 6 22
Рауль Хименес Вулверхэмптон 6 23


Таблица:

# 19 ЯНВАРЯ 2020 И О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Арсенал 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Ньюкасл 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон Брайтон 23 25
16 Вест Хэм Вест Хэм 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Норвич 23 17


24-й тур: 

21 ЯНВАРЯ 2020

21:30 Астон Вилла Астон Вилла -:- Уотфорд Уотфорд  
21:30 Борнмут Борнмут -:- Брайтон Брайтон  
21:30 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед -:- Манчестер Сити Манчестер Сити  
21:30 Эвертон Эвертон -:- Ньюкасл Ньюкасл  
21:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас -:- Саутгемптон Саутгемптон  
22:15 Челси Челси -:- Арсенал Арсенал  

22 ЯНВАРЯ 2020

21:30 Лестер Сити Лестер Сити -:- Вест Хэм Вест Хэм  
21:30 Тоттенхэм Тоттенхэм -:- Норвич Норвич  
22:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед -:- Бернли Бернли  

23 ЯНВАРЯ 2020

22:15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон -:- Ливерпуль Ливерпуль  

Александр Савельев, Football.ua