Англия

Football.ua подводит итоги 23-го тура английской Премьер-лиги.

Уотфорд сумел не проиграть Тоттенхэму, Арсенал и Шеффилд Юнайтед победителя не выявили, Борнмут снова проиграл, Вулверхэмптон совершил камбэк против Саутгемптона, Манчестер Сити не сумел одолеть Кристал Пэлас, Ньюкасл вырвал победу у Челси, Лестер уступил Бернли, Ливерпуль оказался сильнее МЮ и другие матчи тура.

23-й тур:

10,04 миллиметра…

Под руководством Найджела Пирсона Уотфорд набрал феноменальную форму. До поединка против "шпор" в активе "шершней" было четыре победы в пяти встречах и одна ничья. Прерывать такую отменную серию у хозяев не было особого желания, да и учитывая текущую форму Тоттенхэма, то не проиграть – задача весьма реалистичная.

В концовке матча случился, пожалуй, ключевой эпизод (отодвинем нереализованный пенальти Троя Дини на 70-й минуте на второй план): Эрик Ламела уже закатывал мяч в ворота, но вышедший на замену дебютант Иньясио Пуссетто спас свою команду от пропущенного гола.

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10,04 миллиметра – именно столько не хватило подопечным Жозе Моуриньо, чтобы вырвать победу над Уотфордом. "Шпоры" не сумели воспользоваться осечками конкурентов в полной мере, но, как говорится, "и так сойдет".

Невезения преследуют Манчестер Сити

Если посмотреть на ход нынешнего сезона, то Манчестер Сити действительно не везет: перед стартом Премьер-лиги серьезную травму получил Лерой Сане, затем надолго выбыл лидер команды в оборонных редутах Эмерик Ляпорт. Если же говорить о матчах, то не редко случалось такое, что соперникам "горожан" хватало двух ударов в створ, чтобы добиться положительного результата.

В матче 23-го тура чемпионата Англии в концовке встречи за пять минут дубль оформил Серхио Агуэро и, казалось, "горожане" заберут все три пункта. По несчастному стечению обстоятельств Фернандиньо отметился автоголом и Сити допустил очередную осечку.

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Примечательно, что для того, чтобы забить два гола – Кристал Пэлас понадобилось лишь три удара в створ. Не первый раз по ходу сезона соперники Манчестер Сити демонстрируют чуть ли не 100% реализацию. И добавить ко всему решения VAR, которые, как правило, завершаются не в пользу Сити, хотя здесь многие могут и возразить о справедливости принятия того или иного решения.

Челси по-прежнему слаб в атаке

Уже не первый раз по ходу сезона, когда Челси вроде и контролирует ситуацию, владеет мячом, вроде и атакует, но вот все это не может воплотить в забитые мячи. В поединке против Ньюкасла "синие" нанесли 19 ударов в сторону ворот Мартина Дубравки, 4 из которых – в створ. Однако сказать, что были реальные шансы поразить ворота соперников – нельзя.

Челси владел мячом 70% игрового времени, однако снова не сумел воплотить статистическое преимущество в нужный результат. Ньюкасл заработал единственный угловой на 93-й минуте, который стал результативным – можно записать ошибку на счет Антонио Рюдигера, который не доглядел за соперником, а также на Кепу Аррисабалагу – уже по традиции текущего сезона, испанец, если мяч не летит в него, ничем помочь не может.

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В очередной раз можно найти подтверждение, что Челси не хватает атакующих игроков высокого уровня. Как признался Фрэнк Лампард, "синие" так и не приблизились к подписанию какого-то из футболистов. Зачем тогда было снимать трансферный бан, если команда, вероятно, так и не получит усиление? Челси нужен форвард или вингер с инстинктом "убийцы", однако этого, вероятно, не стоит ждать в январе.

8 поражений в 23 матчах, однако лондонский клуб продолжает идти в зоне Лиги чемпионов, что в очередной раз подчеркивает не силу Челси, а слабость конкурентов.

Ливерпуль "вернул должок" Манчестер Юнайтед

В центральном матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. На секундочку, "красные дьяволы" – единственная команда в Премьер-лиге в текущем сезоне, которая смогла отнять очки у мерсисайдцев.

Ливерпуль достаточно быстро открыл счет в поединке – ван Дейк замкнул подачу Александра-Арнольда. Отметим, что для англичанина это уже девятый ассист в лиге.

Учитывая реалии нынешнего сезона, то "побороться" – это максимум, который светит другим клубам АПЛ в матче против Ливерпуля. Манчестер Юнайтед во втором тайме приложил усилия, чтобы добиться ничьей, но этого было недостаточно.

В итоге МЮ позволил Мохамеду Салаху убежать с центра поля один на один с Давидом Де Хеа, а египтянин поставил точку в игре – 2:0. Отметим, что в этом случае ассист на свой счет записал Алиссон Бекер.

2:0 – как квинтэссенция всего сезона: как бы не был хорош соперник, Ливерпуль найдет подход, чтобы увезти максимум очков.

Одной строкой:

Борнмуту нужно уволить Эдди Хау. 12 матчей, 1 победа, 1 ничья, 10 поражений. Какой бы 42-летний специалист не был ценной и знаковой фигурой на Виталити Стэдиум, 10 проигрышей говорят сами за себя. "Вишни" находятся в трех пунктах от 20-й строчки — дела совсем плохи.

Вулверхэмптон просто так не сломить. "Волки" – команда, которую так просто не сломить. В очередной раз коллектив Нуну Эшпириту Санту это доказал. Вулверхэмптон отыгрался с 0:2 и одолел поднабравший кондиции Саутгемптон. К слову, схожий сценарий был в игре против Манчестер Сити, правда тогда "горожане" остались в меньшинстве уже на 11-й минуте.

Арсенал все еще не может. Как ни странно, сыграть вничью с Шеффилд Юнайтед в нынешнем сезоне – это не такой и плохой результат. Порядка 10 минут не хватило Арсеналу, чтобы удержать победный счет, но это зачастившая проблема нынешнего сезона. Второй тайм, если не по качеству игры, то по результату для "канониров" в текущем сезоне дается труднее.

Лестер сбавил обороты. После отличной победной серии в Премьер-лиге, "лисы" сбавили обороты и нисколько не удивляет, что у коллектива Брендана Роджерса наступил спад. Но ничего критичного не произошло – соперники Лестера аналогично теряют очки, что позволяет команде уверенно чувствовать себя в ТОП-3.

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24-й тур:

Александр Савельев, Football.ua