Англия

Игрок Тоттенхэма выходит на футбольное поле, несмотря на боль в ноге.

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс в декабре 2019 года получил очередную травму лодыжки, из-за которой пропустил несколько поединков.

Англичанин признался, что его до сих пор беспокоит это повреждение, и порой он испытывает боль во время матчей.

"У меня все еще болела лодыжка в течение последнего года или около того, и я не могу сделать перерыв, хоть и испытываю проблемы. Я учусь справляться с этим, чтобы перебороть боль".

"В настоящий момент я нахожусь в хорошей форме и получаю много игровой практики. Я не хочу останавливаться. В ту минуту, когда я почувствовал, что могу тренироваться, я сказал об этом команде".

"Не думаю, что это что-то слишком серьезное. Это скорее повторяющаяся проблема, которая, на самом деле, не успела залечиться. Ничего серьезного", — приводит слова Уинкса FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Гарри Уинкс попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

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