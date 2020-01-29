Англия

Английский защитник может присоединиться к стану "сорок".

Крайний защитник Тоттенхэма Денни Роуз с большой долей вероятности покинет лондонский клуб до конца зимнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 29-летнего англичанина серьезно заинтересован Ньюкасл, который лидирует в гонке за футболистом.

Стоит отметить, что главный тренер "сорок" Стив Брюс не исключает вариант того, что Роуз этой зимой присоединится к его команде.

"Он хороший игрок и высококлассный защитник. Возможно мы подпишем его, кто знает?" — заявил специалист.

Денни Роуз также входит в список интересов Борнмута и Уотфорда, однако, по всей видимости, Ньюкаслу удалось опередить конкурентов.

В текущем сезоне английский защитник провел за Тоттенхэм 16 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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