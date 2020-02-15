Англия

На счету нападающего Ливерпуля Садио Мане 75 голов за "красных" и 25 — за Саутгемптон.

Гол в ворота Норвича, который принес очередную победу Ливерпулю, стал юбилейным для его автора Садио Мане — сообщает ОРТА.

27-летний сенегалец (69 матчей, 19 голов за национальную сборную) в Англии провел два сезона за Саутгемптон (75 матчей во всех турнирах, 25 голов), и вот уже четвертый сезон защищает цвета Ливерпуля (155, 75).

Ранее Мане выступал за Мец (23, 2) и РБ Зальцбург (87, 45).

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