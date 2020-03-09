Англия

Украинский защитник проанализировал игру против "красных дьяволов".

Александр Зинченко, начавший манчестерское дерби в стартовом составе Сити, прокомментировал проигранный поединок. Украинец считает, что его команда недостаточно хорошо реализовывала свои шансы, а также ей не хватало агрессии.

"Все жаловались на тот штрафной удар (после которого Манчестер Юнайтед забил первый гол — прим. ред.), но это может случиться со всеми. Рефери — босс на поле, и он принимает решение — поэтому, если он сказал, что это штрафной удар, мы должны принять это

Это была тяжелая игра. С Манчестер Юнайтед нелегко играть. Они хорошо оборонялись, хорошо давили. Я думаю, что мы должны играть более агрессивно впереди и реализовывать свои шансы. Мы не много создавали, но в футболе это может случиться со всеми. Мы должны стать лучше в будущем.

Футбол — это не только владение мячом, но и голы. Вы должны забивать, создавать шансы и оказывать давление на соперника. Мы знали, что они будут играть с пятью защитниками, но мы были готовы ко всему. Они просто ждали своих шансов на контратаке. Поздравляю Манчестер Юнайтед, это была не лучшая игра от нас. Впереди еще много матчей, Манчестер Сити не сдастся", — приводит слова Зинченко Manchester Evening News.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити.