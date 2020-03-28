Англия

Футболисты Челси продолжают тренироваться в домашних условиях.

Все европейские топ-чемпионаты, включая английскую Премьер-лигу, взяли паузу из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, футболисты продолжают тренироваться в домашних условиях.

Исключением не стали игроки Челси, однако главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард не стал раскрывать все карты и высказался о возможном возобновлении сезона в чемпионате Англии, которое запланировано на 30 апреля.

"Сейчас это очень сложно представить, потому что перед нами нет ничего конкретного. Мы видели, как все может быстро измениться, поэтому мы можем лишь действовать, обращая внимание на планируемые сроки. Нас постоянно спрашивают о том, как мы тренируемся и прочее. Последнее, что я хочу делать, это напрягать игроков своими тренировочными указаниями, ведь они также находятся в непростой ситуации".

"Турнирная мотивация на данном этапе должна быть слегка отодвинута в сторону. Я думаю, что мотивация для всех на данный момент заключается в том, каково самочувствие у наших семей, родственников, что происходит в мире и прочее. Сейчас есть вещи, которые намного важнее, чем футбол", — приводит слова Лампарда Sky Sports.

Напомним, ранее Фрэнк Лампард заявил, что полузащитник команды Каллум Хадсон-Одои, у которого ранее был обнаружен коронавирус, излечился от болезни.

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